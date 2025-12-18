Hojlund esalta il gruppo | Uniti e affamati ora vogliamo il trofeo

Hojlund, protagonista della vittoria del Napoli sulla semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan, esalta il senso di squadra e la determinazione del gruppo. Con entusiasmo e voglia di vincere, i partenopei si preparano a conquistare il trofeo, dimostrando unità e ambizione. Un risultato che rafforza la fiducia e la convinzione di poter puntare in alto in questa stagione.

