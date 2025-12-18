Hojlund esalta il gruppo | Uniti e affamati ora vogliamo il trofeo
Hojlund, protagonista della vittoria del Napoli sulla semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan, esalta il senso di squadra e la determinazione del gruppo. Con entusiasmo e voglia di vincere, i partenopei si preparano a conquistare il trofeo, dimostrando unità e ambizione. Un risultato che rafforza la fiducia e la convinzione di poter puntare in alto in questa stagione.
Il Napoli supera il Milan nella semifinale di Supercoppa Italiana e conquista l’accesso alla . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Oggi questo Napoli senza De Bruyne e Anguissa, ha bisogno di spazio e campo da attaccare per esaltare le qualità di Neres, Lang e Hojlund. Il 4-3-3resta solo un’opzione d’emergenza. - facebook.com facebook
