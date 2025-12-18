Hojbjerg Juventus spunta il retroscena | interesse mai tramutato in un abbozzo di trattativa con il Marsiglia Tutta la verità sul danese

Un possibile trasferimento di Hojbjerg alla Juventus non è mai passato dalla fase concreta, nonostante i rumors. Il vero retroscena svela che l’interesse juventino non si è mai tradotto in una trattativa reale, mentre l’Olympique de Marseille ha blindato il danese, rendendo impossibile ogni movimento. Una situazione che mette a nudo le differenze tra le ambizioni e le strategie dei club coinvolti.

Hojbjerg Juventus, l’interesse bianconero si scontra con le ambizioni dell’OM: Longoria e De Zerbi blindano il danese rendendo impossibile l’affare. La sessione invernale di calciomercato rappresenta spesso un rebus di difficile soluzione per i direttori sportivi, costretti a muoversi tra le esigenze tecniche immediate e la ferma resistenza dei club proprietari. La Juventus, da tempo attiva alla ricerca di un profilo di spessore per puntellare la propria linea mediana, aveva individuato in Pierre-Emile Højbjerg il candidato ideale per alzare il livello qualitativo e carismatico della rosa. Tuttavia, come analizzato dettagliatamente da Alfredo Pedullà, il tentativo bianconero si è infranto ancor prima di poter assumere i contorni di una vera e propria trattativa ufficiale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

