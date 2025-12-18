Il futuro di Hojbjerg alla Juventus si fa sempre più incerto: il presidente del Marsiglia ha infatti confermato che la sua posizione rimarrà invariata anche nel prossimo mercato, chiudendo definitivamente ogni possibilità di trasferimento invernale. Un annuncio che mette fine a ogni speranza dei bianconeri, consolidando la volontà del club francese di blindare il centrocampista.

© Juventusnews24.com - Hojbjerg Juventus, il presidente del Marsiglia chiude la porta: «Abbiamo una posizione per il prossimo mercato e resterà quella». L’annuncio gela i bianconeri

Hojbjerg Juve, il presidente dell’OM blinda il centrocampista e chiude definitivamente ogni spiraglio per la cessione nel mercato invernale. Il sogno di mercato invernale della Juventus si infrange contro un muro invalicabile eretto direttamente dalla Francia. Se nelle ultime settimane il nome di Pierre-Emile Højbjerg era tornato a circolare con insistenza nei corridoi della Continassa, individuato come il profilo ideale per dare sostanza, leadership e geometrie al centrocampo di Luciano Spalletti, le ultime dichiarazioni ufficiali hanno l’effetto di una doccia gelata per le ambizioni torinesi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

