Hockey ghiaccio successi per Cortina Renon Merano e Unterland Cavaliers nella serata di Alps League

Una serata emozionante per l’Alps League 2025-2026, con successi di Cortina, Renon, Merano e Unterland Cavaliers. Sei incontri, sette squadre coinvolte, e tanto spettacolo sul ghiaccio. Le prestazioni di queste formazioni promettono un campionato avvincente e ricco di sorprese.

© Oasport.it - Hockey ghiaccio, successi per Cortina, Renon, Merano e Unterland Cavaliers nella serata di Alps League Serata importante per la Alps Hockey League 2025-2026. Il programma prevedeva sei match, con sette squadre impegnate. Sul ghiaccio anche due derby che hanno visto il successo di Merano in casa di Asiago e di Renon contro Vipiteno. Vincono anche Cortina e Unterland Cavaliers. Cade nettamente invece Gherdeina. KHL SISAK-CORTINA 2-3 dopo shoot-out I padroni di casa passano subito a condurre con Kim Sang-Yeob dopo 10:47, quindi raddoppiano con Idzan al minuto 15:22. Cortina non si scompone e torna in corsa al 38:40 con Remolato che segna il 2-1. Nel terzo periodo gli ampezzani spingono ancora e trovano la parità al 58:04 con Kalajanniska. 🔗 Leggi su Oasport.it Leggi anche: Hockey ghiaccio: successi di Vipiteno, Cortina ed Unterland Cavaliers nella serata di Alps League Leggi anche: Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League successi per Merano, Gherdeina e Cortina che piega Renon Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Chi sono i portabandiera dell’Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: il palmares dei quattro eletti; Hockey ghiaccio | Italia a Budapest altra prova verso Milano Cortina 2026. Hockey ghiaccio, successi per Cortina, Renon, Merano e Unterland Cavaliers nella serata di Alps League - Il programma prevedeva sei match, con sette squadre impegnate. oasport.it

