Le voci su Kiat Lim e il Valencia continuano a crescere, alimentate dall’ultima notizia. Carlos Corberan, tecnico dei valenciani, si prepara alla sua ultima sfida dell’anno contro il Maiorca, con la missione di evitare un’altra retrocessione. In un clima di tensione e incertezza, ogni dettaglio diventa cruciale per il futuro del club.

Carlos Corberan tecnico Valenza affronta la sua ultima partita dell'anno contro Maiorca con l'unico obiettivo di sfuggire nuovamente alla retrocessione. Al 17esimo posto e con 15 punti, gli stessi del Girona che sfiorano le posizioni di condanna, i bianconeri hanno bisogno di una vittoria e ancor di più nel proprio stadio. Tuttavia, la conferenza stampa precedente, con il messaggio natalizio finale dell'allenatore per le imminenti vacanze natalizie, è stata tematicamente segnata dall'assemblea generale degli azionisti del giorno prima in cui l'amministratore delegato del calcio, Rum Gourlay e il presidente Kiat Lim hanno mostrato il loro fermo sostegno all'allenatore e hanno menzionato espressamente l'obiettivo dell'Europa, anche se non imminente.

