Ho 5 figli e nessuno di loro è mai andato a scuola | è anacronistica senza strumenti e non tiene conto della vita reale
Un’esperienza educativa fuori dagli schemi, costruita con passione e dedizione, che sfida le convenzioni tradizionali. Cinque figli cresciuti senza frequentare la scuola convenzionale, sviluppando competenze e valori attraverso un percorso alternativo, più aderente alla realtà e alle esigenze di ogni bambino. Un modello che riflette la libertà di scegliere come e dove imparare, valorizzando l’apprendimento in modo autentico e personalizzato.
Cinque figli che non hanno mai frequentato la scuola tradizionale, un percorso educativo costruito fuori dagli schemi e una competenza maturata negli anni sull?istruzione parentale. Erika Di. 🔗 Leggi su Leggo.it
Leggi anche: Lei australiana, lui britannico, hanno scelto di vivere insieme ai loro figli in mezzo alla natura, senza acqua corrente e allacci del gas e dell’elettricità, senza pediatra e senza scuola. Per farlo hanno scelto l'Italia, e i boschi della provincia di Chieti
Leggi anche: Isabella e la morte del marito: «Ho creato una chat per tenere aggiornati gli amici e loro non mi hanno mai lasciato sola: dalle lasagna ai passaggi a scuola per ricordarmi che la vita è bella»
Farmacia Mangiolino. . Qualche giorno fa sono andato a scuola per i colloqui con gli insegnanti dei miei figli. Tranquilli, non vi parlerò del loro rendimento scolastico Ho fatto però una riflessione: gli ambienti erano molto caldi e poco aerati, perché in molti c’ - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.