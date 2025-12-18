Highlights gennaio 2026 Paramount | serie novità e grandi ritorni in streaming

Gennaio 2026 su Paramount si presenta all’insegna dell’azione, emozioni e sorprese. Tra nuove uscite, grandi ritorni e appuntamenti imperdibili, il mese promette di soddisfare ogni spettatore, offrendo un mix di generi e storie coinvolgenti. Un inizio d’anno ricco di novità in streaming, pronto a catturare l’attenzione e a sorprendere il pubblico con contenuti di alta qualità.

Il gennaio 2026 si apre con un calendario ricchissimo di novità e appuntamenti imperdibili tra thriller, fantascienza, animazione e reality, senza dimenticare il gran finale di una delle serie più intense della stagione. Un mese che segna nuovi inizi, ritorni molto attesi e celebrazioni importanti, come l'anniversario di uno dei franchise più iconici della storia della TV. Ecco gli highlights da non perdere. Girl Taken. Disponibile dall'8 gennaio Tra le novità più forti del mese spicca Girl Taken, nuova serie thriller originale in sei episodi, tratta dal romanzo La casa in fondo al viale di Hollie Overton.

