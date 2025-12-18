High Praise Singers il Gospel al teatro Masaccio
Questa sera, alle 21:15 al teatro Masaccio di Arezzo, torna il Toscana Gospel Festival, uno degli eventi musicali più attesi dell’anno. La ventinovesima edizione celebra il miglior gospel italiano, offrendo un’esperienza emozionante e coinvolgente. Non perdere l’occasione di immergerti in un’atmosfera di pura energia e spiritualità con High Praise Singers, protagonisti di questa serata imperdibile.
Arezzo, 18 dicembre 2025 – Questa sera alle 21,15, San Giovanni Valdarno torna ad accogliere uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’anno: il Toscana Gospel Festival, la più importante rassegna gospel italiana alla ventinovesima edizione. Sul palco del teatro Masaccio saliranno per la prima volta in Italia gli High Praise Singers, quintetto proveniente da Atlanta, in Georgia, considerata una delle capitali storiche del gospel afroamericano. Un concerto che promette di trasformare il teatro in un luogo di energia, spiritualità e intensa partecipazione emotiva. Gli High Praise Singers rappresentano una delle realtà più interessanti della nuova scena gospel statunitense. 🔗 Leggi su Lanazione.it
