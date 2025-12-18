Hertha BSC-Arminia Bielefeld venerdì 19 dicembre 2025 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici

Venerdì 19 dicembre 2025 alle 18:30 si affrontano Hertha BSC e Arminia Bielefeld in una sfida della penultima giornata prima di Natale. I padroni di casa, nonostante le ultime difficoltà, sono ancora settimi in classifica, a soli cinque punti dal terzo posto. Un appuntamento importante per entrambe le squadre, tra formazioni, quote e pronostici da analizzare.

© Infobetting.com - Hertha BSC-Arminia Bielefeld (venerdì 19 dicembre 2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici L'ultima giornata prima di Natale offre anche questa sfida tra Hertha BSC e Arminia Bielefeld con i padroni di casa che nonostante il solo punto conquistato nelle ultime due giornate sono comunque settimi in classifica, a -5 dal terzo posto. Gli ospiti invece hanno altro a cui pensare, dopo un solo punto fatto nelle ultime . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.

2. Bundesliga: Hertha will die 30 knacken: Jahresabschluss gegen Bielefeld - Lesen Sie jetzt „Hertha will die 30 knacken: Jahresabschluss gegen Bielefeld“. zeit.de

Hertha BSC empfängt Arminia Bielefeld: Brisante Erinnerungen – und neue Hoffnung? - Das bringt nicht nur für Hertha BSC, sondern auch fürs Olympiastadion Brisanz. morgenpost.de

