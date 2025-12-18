Hater scatenati contro uno spettacolo sui migranti il Teatro Asioli gli mette a disposizione i biglietti gratis

Il Teatro Asioli lancia una sfida agli hater dei social: biglietti gratis per lo spettacolo sui migranti, basta presentare lo screenshot del commento negativo. Un modo originale per trasformare l’odio online in un’opportunità di confronto e riflessione, invitando gli autori a metterci la faccia e a partecipare attivamente al dibattito. Un gesto che punta a promuovere il dialogo e la comprensione, superando le barriere dell’odio virtuale.

© Ilfattoquotidiano.it - Hater scatenati contro uno spettacolo sui migranti, il Teatro Asioli gli mette a disposizione i biglietti gratis Biglietti gratis agli hater dei social. Purché si presentino con lo screenshot del loro commento. Un modo nuovo per affrontare l’odio online, ma anche per invitare gli autori dei commenti a metterci finalmente la faccia. “Purtroppo tanti si sono salvati”. “Chi non prende il barcone non muore”. Quando il Teatro Asioli di Correggio (Reggio Emilia) ha messo su Facebook l’annuncio del suo nuovo spettacolo non si sarebbe immaginato di essere sommerso da messaggi come questi. Oltre trecento in tutto, in gran parte dai toni non proprio amichevoli. Oggetto, ovviamente, i migranti. Cos’era successo? Semplicemente veniva annunciato che il 16 e il 17 dicembre la sala avrebbe ospitato la rappresentazione della pièce teatrale “Scusate se non siamo morti in mare”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Leggi anche: Il prete dei migranti parte civile nel processo contro il suo hater Leggi anche: Al Teatro di Fiesole lo spettacolo "Danze contro la violenza" Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Hater scatenati contro uno spettacolo sui migranti, il Teatro Asioli gli mette a disposizione i biglietti gratis - Purché si presentino con lo screenshot del loro commento. ilfattoquotidiano.it

Gli hater disertano l’invito (omaggio) a teatro - Il regista Aldrovandi li aveva sollecitati a venire a Correggio a vedere il suo spettacolo "Scusate se non siamo morti in mare" . msn.com

Mette in scena uno spettacolo sul tema dei migranti e scatena gli hater: un regista ha deciso così di invitarli a teatro, gratis. Un modo per favorire il confronto, ma nessuno di chi ha scritto insulti online si è presentato. E' una storia che arriva da Correggio, nel Re - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.