Hala Abdallah con il cinema mi oppongo da sempre al regime in Siria
Hala Abdallah, regista siriana nata nel 1956 ad Hama, utilizza il cinema come strumento di opposizione al regime in Siria. La sua opera, tra cui il premiato I Am She who Brings the Flowers to her Grave, riflette un impegno forte e personale contro le ingiustizie del suo paese. Attraverso il suo lavoro, Abdallah denuncia le repressioni e difende la libertà di espressione, diventando una voce fondamentale nel panorama cinematografico e politico siriano.
La regista siriana Hala Abdallah, nata ad Hama nel 1956, è autrice tra gli altri dei film I Am She who Brings the Flowers to her Grave (premiato a Venezia . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
