Ha vinto la Lega Serie A | Milan e Como giocheranno in Australia

La Serie A fa storia: il Milan e il Como si preparano a disputare un match ufficiale in Australia, un evento senza precedenti nel calcio europeo. Questa straordinaria iniziativa segna un nuovo capitolo per il campionato italiano, portando il fascino del calcio italiano oltre i confini nazionali e aprendo nuove opportunità di crescita e visibilità internazionale.

© Panorama.it - Ha vinto la Lega (Serie A): Milan e Como giocheranno in Australia La Serie A entra nella storia e diventa il primo campionato europeo con un match ufficiale trasferito all'estero. La sfida tra Milan e Como, sfrattata da San Siro a causa delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, si disputerà a Perth in Australia l'8 febbraio 2026. Quando tutto sembrava compromesso e il progetto avviato al fallimento, peraltro preceduto dallo stop all'analoga iniziativa della Liga spagnola per Villarreal-Barcellona a Miami, ecco il colpo di scena. L'annuncio lo ha dato il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, dall'Arabia Saudita raccontando le ultime ore: "L'incontro con Infantino è stato molto cordiale.

