Una tragica vicenda di violenza familiare si è conclusa con una sentenza ridotta: Salvatore Sedita, responsabile di aver ucciso i genitori con oltre 40 colpi di mannaia, vede ora la sua pena fissata a 18 anni e 7 mesi. La Corte d’Assise d’Appello di Palermo ha modificato il verdetto di primo grado, ridimensionando la condanna di un uomo che aveva portato a termine un gesto estremo dopo anni di violenze e sofferenze.

"Ha ucciso i genitori con oltre 40 colpi di mannaia", ridotta la pena a 18 anni e 7 mesi

La corte d’assise d’appello di Palermo ha ridotto a 18 anni e 7 mesi di reclusione la pena inflitta in primo grado a Salvatore Sedita, 36 anni, di Racalmuto, che aveva ucciso i genitori con 47 colpi di mannaia dopo anni di violenze e sopraffazioni. In primo grado la condanna era stata di 23 anni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

