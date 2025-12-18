Ha finto di essere invalido per 7 anni | sequestrati oltre 144 mila euro
Un uomo ha finto di essere invalido per oltre sette anni, riuscendo a percepire indebitamente circa 144.800 euro. L'operazione delle forze dell'ordine ha portato al sequestro di questa ingente somma, smascherando un inganno che ha permesso di ottenere benefici illeciti per un lungo periodo. Un caso che solleva importanti riflessioni sulla vigilanza e sulla tutela delle risorse pubbliche.
(Adnkronos) – Avrebbe percepito indebitamente circa 144.800 euro fingendo una disabilità per oltre sette anni. È quanto contestato a un uomo di Zungri, in provincia di Vibo Valentia, al quale i Carabinieri hanno notificato un decreto di sequestro preventivo. L'indagine, avviata nel gennaio 2025, ha accertato che l'uomo continuava a ricevere il trattamento economico dichiarandosi . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
