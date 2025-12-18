GUNTHER | Aver ritirato Cena è qualcosa di cui mi vanterò per tutta la carriera

GUNTHER, il Ring General, si distingue per la sua determinazione e sicurezza. Dopo aver concluso la carriera di John Cena, un’icona mondiale, non si lascia influenzare dalle polemiche o dal backstage. Per lui, quel momento rappresenta un traguardo personale e professionale, un risultato di sacrificio e dedizione che porterà con orgoglio nel corso della sua carriera. La sua determinazione si traduce in un messaggio di forza e fermezza.

© Zonawrestling.net - GUNTHER: "Aver ritirato Cena è qualcosa di cui mi vanterò per tutta la carriera" Il "Ring General" non si preoccupa delle polemiche e non cerca l'approvazione del backstage. Dopo aver messo fine alla carriera di John Cena, una delle figure più iconiche nella storia della WWE, GUNTHER non si limita a celebrare il momento: se ne assume completamente il peso. Il "Ring General" sa di aver scritto una pagina di storia e sa anche che da ora in poi ogni passo verrà giudicato con una lente diversa. La WWE dopo Cena passa dal Ring General. Durante un'intervista a TMZ Inside The Ring, a GUNTHER è stato chiesto cosa verrà ricordato davvero dal WWE Universe: l'addio di John Cena o il fatto che sia stato lui a costringerlo alla resa in uno dei momenti più scioccanti dell'anno.

Gunther afferma di avere veri dissapori nella WWE dopo il match di ritiro di John Cena - Gunther scatena tensioni reali dietro le quinte dopo aver costretto John Cena alla sottomissione nel suo ultimo incontro in WWE. worldwrestling.it

WWE: Gunther racconta le sensazioni vissute tra i fan inferociti - Gunther racconta la reazione dei fan dopo il match contro John Cena e il silenzio a Raw che ha fatto discutere moltissimo ... spaziowrestling.it

Gunther, dopo aver sconfitto John Cena a #SNME, ha rincarato la dose nel corso dell’ultima puntata di #WWERaw. Dopo essere stato accolto con fischi e insulti dai fan del GIANT Center in Hershey, Pennsylvania, l’ex World Heavyweight Champion ha ribadit - facebook.com facebook

Lui stesso ha spiegato di aver voluto un momento scioccante per il turn heel e in effetti l'effetto è stato quello sperato, visto che tutti noi ne abbiamo parlato apprezzandolo e no. Io sono tra quelli che non avrebbe vederlo chiudere con una sconfitta con Gunther, x.com

