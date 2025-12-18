Guida ubriaco con una bottiglia di spumante in mano e provoca un incidente | assolto ecco perché

Un episodio che ha fatto discutere: un uomo, ubriaco alla guida con una bottiglia di spumante, provoca un incidente a Bolzano. Nonostante l’accaduto, è stato assolto. Ma quali sono i motivi che hanno portato a questa decisione? Scopriamo insieme i dettagli e il contesto di questa vicenda che ha suscitato molte polemiche.

© Today.it - Guida ubriaco con una bottiglia di spumante in mano e provoca un incidente: assolto, ecco perché Aveva provocato un incidente a Bolzano e dai sanitari era stato beccato con una bottiglia di spumante in mano. I sospetti avevano poi trovato conferma negli esami fatti in ospedale: era alla guida in stato d'ebbrezza. Per questo in primo grado era stato condannato a pagare un'ammenda di 8mila. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Ubriaco alla guida provoca un maxi incidente: 46enne denunciato Leggi anche: Guida per 30 chilometri ubriaco e con la maglia della polizia, 60enne a processo ma viene assolto: “Tenuità del fatto” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Guida ubriaco con una bottiglia di spumante in mano e provoca un incidente: assolto, ecco perché - In primo grado era stato condannato con un'ammenda da 8mila euro, revoca della patente e confisca del mezzo. today.it

«Ero sotto choc, ho bevuto dopo l'incidente», assolto conducente trovato con una bottiglia di spumante dai soccorritori sul furgone schiantato contro il guardrail - Condannato e poi assolto: è questo quanto successo a un altoatesino che, nel 2022, a bordo del suo furgone ha provocato un incidente sulla Mebo ed è stato trovato ... msn.com

Guidava ubriaco ma «perché era stressato», il giudice gli crede: la sentenza ribaltata a Bolzano - Dopo essersi schiantato contro il guardrail, l'uomo era stato soccorso dagli operatori del 118 che lo avevano trovato con una bottiglia di spumante in mano. msn.com

