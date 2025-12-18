Guida TV Sky Cinema e NOW | Black Bag | Doppio gioco Giovedi 18 Dicembre 2025
Scopri la programmazione di giovedì 18 dicembre 2025 su Sky Cinema e NOW, con una serata dedicata a cinema di ogni genere. Dalla tensione di Black Bag: Doppio Gioco di Steven Soderbergh alle atmosfere familiari di Il robot selvaggio, il palinsesto offre una vasta scelta di titoli su Sky Cinema Uno, Collection, Family e canali tematici, per un appuntamento cinematografico imperdibile.
Da Black Bag: Doppio gioco di Steven Soderbergh al family movie Il robot selvaggio, una serata ricca di cinema su Sky Cinema Uno, Collection, Family e tutti i canali tematici. Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) debutta Black Bag: Doppio gioco, il nuovo thriller firmato da Steven Soderbergh che affida a Michael Fassbender e Cate Blanchett una partita ad altissima tensione giocata tutta sul filo della fiducia. 🔗 Leggi su Digital-news.it
La guida tv di oggi dei canali Sky e Sky Cinema
