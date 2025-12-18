Guida al Tfr in azienda o nei fondi pensione | come si accumula e viene tassato

Scopri come si accumula e viene tassato il Tfr, un'importante risorsa per il futuro finanziario di lavoratori e famiglie. Questa guida ti accompagnerà nel comprendere le modalità di gestione del trattamento di fine rapporto in azienda e nei fondi pensione, offrendo chiarimenti utili per pianificare al meglio le tue scelte economiche.

Roma, 18 dicembre 2025 – Il momento in cui si va in pensione o si cambia lavoro e si riceve il Tfr, quel ‘tesoretto’ che si è accumulato contratto dopo contratto, può essere uno snodo decisivo per le scelte economiche di una famiglia o di un lavoratore. Tutti lo conoscono come la liquidazione di fine rapporto, ma quello che in pochi capiscono davvero è come e quanto viene tassato quando arriva in tasca e quali scelte – oggi più di ieri – si possono fare prima di quella liquidazione finale. Negli ultimi anni la disciplina fiscale e previdenziale ha aggiunto livelli di complessità – e opportunità – variegate: perché la tassazione dipende da come incassi il Tfr; perché può essere diverso se lo lasci in azienda o lo destini a strumenti di previdenza complementare; e perché, a partire dal 1 luglio 2026, i neo-assunti nel settore privato si troveranno ‘automaticamente’ proiettati verso la previdenza complementare, salvo scelta diversa entro 60 giorni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

