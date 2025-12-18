Guerra in Ucraina Kiev attacca nave russa a Rostov morti e feriti Nel weekend nuovi colloqui a Miami le news in diretta

Aggiornamenti in tempo reale sulla guerra tra Russia e Ucraina: tensioni crescenti con l’attacco di Kiev a una nave russa a Rostov, causando vittime. Nel weekend si svolgono nuovi colloqui a Miami, mentre Zelensky si sposta a Bruxelles per il Consiglio dell’UE. Segui le notizie più recenti e gli sviluppi della crisi, con tutte le novità direttamente dalla zona di conflitto.

Le ultime notizie in diretta sulla guerra tra Russia e Ucraina. Zelensky oggi a Bruxelles per il Consiglio UE. Il presidente russo: "Prenderemo il Donbass con le buone o con le cattive". Kiev attacca il porto russo di Rostov, ci sono morti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Guerra in Ucraina, attacco a Kiev: due morti (tra cui una bambina di 12 anni) e dieci feriti

Leggi anche: Guerra in Ucraina news, Kiev attacca con centinaia di droni: a Belgorod in 40 mila senza elettricità. Mosca risponde con un black out nella regione di Chernihiv

Guerra Russia-Ucraina, Zelensky: Donetsk e Zaporizhzhia sono nodi irrisolti; Guerra Ucraina - Russia, le news del 14 dicembre. Mosca: presto ritorsione contro Ue per congelamento asset; Zelensky: Trump vuole il nostro ritiro dal Donbas,. La decisione spetta al popolo - Meloni a call Volenterosi: sforzi per tenere uniti Ue e Usa; Guerra in Ucraina: Kiev attacca Saratov, Mosca colpisce infrastrutture energetiche.

Guerra ucraina, nuovo attacco russo su Kiev. Droni su una raffineria di petrolio a Krasnodar - Gli Stati Uniti, insieme ai loro alleati, hanno predisposto un piano di garanzie di sicurezza per l'Ucraina che prevede un significativo rafforzamento delle Forze Armate ucraine, il dispiegamento di t ... ilmattino.it