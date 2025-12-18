Guehi Juve il difensore può liberarsi a parametro zero | un club inglese accelera per gennaio Ecco quale sarà il futuro del centrale del Crystal Palace
Il futuro di Guehi potrebbe cambiare radicalmente: il difensore del Crystal Palace è in scadenza e interessa a diversi club, tra cui la Juve. Secondo indiscrezioni, un club inglese sta accelerando per portarlo a parametro zero già a gennaio. La situazione si fa calda, con il Liverpool e altri team pronti a inserirsi in questa corsa, lasciando i tifosi italiani con l’incertezza sul destino del centrale.
Guehi Juve, l’inglese nel mirino di Damien Comolli per la difesa. Il Liverpool accelera per il centrale del Crystal Palace in scadenza. Il calciomercato internazionale si infiamma attorno al profilo di Marc Guehi, difensore centrale classe 2000 del Crystal Palace e colonna della nazionale inglese. Il calciatore, considerato uno dei migliori interpreti del ruolo in Premier League, è diventato il pezzo pregiato della prossima sessione invernale, attirando l’attenzione della Juventus. Tuttavia, la concorrenza per i bianconeri è agguerrita: secondo le ultime indiscrezioni provenienti dal Regno Unito, il Liverpool sarebbe balzato in pole position, intenzionato ad anticipare tutti per assicurarsi le prestazioni del difensore già nel mese di gennaio, evitando pericolose aste estive. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
