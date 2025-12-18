Guehi Juve il difensore può liberarsi a parametro zero | un club inglese accelera per gennaio Ecco quale sarà il futuro del centrale del Crystal Palace

Il futuro di Guehi potrebbe cambiare radicalmente: il difensore del Crystal Palace è in scadenza e interessa a diversi club, tra cui la Juve. Secondo indiscrezioni, un club inglese sta accelerando per portarlo a parametro zero già a gennaio. La situazione si fa calda, con il Liverpool e altri team pronti a inserirsi in questa corsa, lasciando i tifosi italiani con l’incertezza sul destino del centrale.

Guehi, ecco chi è favorita - Marc Guehi nel mirino del Bayern Monaco: futuro in bilico al Crystal Palace Marc Guehi è diventato uno dei nomi più caldi del mercato europeo a poche ... tuttojuve.com

Guehi Juventus, ritorno di fiamma di quel top club: possibile svolta in vista della prossima sessione di gennaio! Cosa può succedere - Guehi Juventus, l’obiettivo bianconero torna nel mirino del Liverpool: riaperti i colloqui, un’operazione che i bianconeri non possono affrontare La Juventus di Luciano Spalletti sta affrontando una v ... juventusnews24.com

La minaccia di un top club fa saltare il banco Cosa succede per #Guehi x.com

