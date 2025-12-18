Guasti malori e treni cancellati | giornata d’inferno per i pendolari lecchesi

Una giornata da dimenticare per i pendolari lecchesi, tra guasti agli impianti, emergenze mediche e treni cancellati. Problemi tecnici e disservizi hanno complicato il viaggio di molti, mentre le coincidenze sfuggivano e le attese si protraevano. Una cronaca di disagi e difficoltà che mette in luce le criticità del sistema ferroviario locale.

Lecco, 18 dicembre 2025 - Guasti agli impianti, un passeggero che si è sentito male a bordo, incroci e coincidenze mancate. La mattina è cominciata male per i pendolari lecchesi, costretti ancora una volta a destreggiarsi tra corse cancellate e ritardi. Per un guasto alla linea, la circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Costa Masnaga e Lecco, lungo la linea Milano-Lecco via Molteno, da tutti conosciuta come "Besanina". Odissea sui binari: il cambio di stazione da Centrale a Porta Garibaldi e oltre un'ora di viaggio da Milano a Lecco fanno infuriare i pendolari. Pesanti le ripercussioni: 5 treni cancellati, gli altri in ritardo.

