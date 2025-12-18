Guardiola verso l’addio al Manchester City | indiscrezione clamorosa dall’Inghilterra

Una possibile svolta nella carriera di Pep Guardiola potrebbe essere alle porte. Secondo indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra e riportate da The Athletic, il tecnico catalano starebbe considerando l’ipotesi di lasciare il Manchester City al termine della stagione, alimentando così i rumors di un possibile addio dopo anni di successi e innovazioni. La notizia suscita grande curiosità tra tifosi e addetti ai lavori.

Pep Guardiola potrebbe essere arrivato al capolinea della sua avventura al Manchester City. A lanciare l'indiscrezione è The Athletic, che cita fonti interne al club convinte del fatto che il tecnico catalano stia seriamente valutando l'idea di chiudere il suo ciclo al termine della stagione. Se confermata, sarebbe una decisione destinata a scuotere non solo l'ambiente Citizens, ma l'intero panorama europeo, innescando un inevitabile effetto domino sulle panchine più prestigiose. Un ciclo irripetibile che ha cambiato la storia del City. Guardiola è arrivato a Manchester nel 2016 e da allora ha riscritto la storia del club, trasformandolo da potenza nazionale intermittente a punto di riferimento assoluto del calcio mondiale.

