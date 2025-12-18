Gruppo Arena presenta il bilancio di sostenibilità 2024

Il Gruppo Arena, protagonista della grande distribuzione in Sicilia, svela il suo Bilancio di Sostenibilità 2024 in un importante evento presso l’Università di Catania. Un momento di confronto e impegno verso un futuro più responsabile e sostenibile, che sottolinea l’importanza di valori come innovazione, rispetto e crescita sostenibile nel cuore della comunità siciliana.

© Cataniatoday.it - Gruppo Arena presenta il bilancio di sostenibilità 2024 Il Gruppo Arena, leader della grande distribuzione organizzata in Sicilia, ha presentato il Bilancio di Sostenibilità 2024 nel corso di un evento ospitato presso l’Aula Magna del Rettorato dell’Università di Catania, in Piazza Università.La giornata si è aperta con i saluti istituzionali del. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Leggi anche: Supermercati, il Gruppo Romano presenta il bilancio di sostenibilità 2024 Leggi anche: Gruppo Grifo presenta il suo primo bilancio di sostenibilità Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Gruppo VéGé presenta il quinto Bilancio di Sostenibilità; VéGé presenta il suo quinto bilancio di sostenibilità; Gruppo VéGé presenta il Bilancio di Sostenibilità 2023–2024: crescita e responsabilità al centro del percorso. Gruppo Arena presenta il bilancio di sostenibilità 2024 - Il bilancio di sostenibilità 2024 restituisce un quadro strutturato e misurabile dell’impegno del Gruppo Arena: dagli investimenti in efficienza energetica e impianti fotovoltaici alla riduzione delle ... cataniatoday.it

ARENA NEWS. INFO DEL GRUPPO ARENA Passato, Presente, Futuro. Il Cav. Lav. Giovanni Arena al Museo Diocesano di Catania: capitale umano e sviluppo del Sud Si è svolto venerdì 12 dicembre, al Museo Diocesano di Catania, l’incontro “Sud, capitale - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.