Gregge travolto da un treno oltre 20 pecore morte | linea ferroviaria in tilt ritardi e cancellazioni
Un incidente tragico ha interrotto il traffico ferroviario in Toscana, causando la morte di oltre venti pecore investite da un treno tra San Romano di Pisa ed Empoli. La linea è rimasta sospesa nel pomeriggio di oggi, generando ritardi e cancellazioni, con ripercussioni su numerosi passeggeri e servizi ferroviari della regione.
Pontedera, 18 dicembre 2025 – La circolazione ferroviaria in Toscana è stata temporaneamente sospesa tra San Romano di Pisa ed Empoli nel pomeriggio di oggi, giovedì 18 dicembre. La causa è l’investimento di un gregge di pecore da parte di un treno. Clamoroso in Fipili: arresto in diretta, auto bloccata in mezzo alla carreggiata Almeno 20 pecore morte nell’incidente. L’incidente è avvenuto intorno alle 15:10 sulla linea Firenze-Pisa, tra San Miniato e San Romano. Il treno coinvolto è il Regionale 4035, partito da Firenze in direzione di Livorno. Dopo l’investimento il treno è stato fermato e sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia ferroviaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Treni, linea Firenze-Livorno: gregge di pecore investito sui binari tra San Miniato e San Romano, circolazione in tilt
Leggi anche: Sciopero generale, Napoli in tilt: cancellazioni e ritardi per treni, stop alla Linea 1 e disagi su bus e tram
Gregge travolto da un treno, oltre 20 pecore morte: linea ferroviaria in tilt, ritardi e cancellazioni - Intervenuti carabinieri e polizia ferroviaria ... lanazione.it
L'incidente poco fa: un ragazzo in monopattino è stato travolto da un furgone - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.