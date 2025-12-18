Un incidente tragico ha interrotto il traffico ferroviario in Toscana, causando la morte di oltre venti pecore investite da un treno tra San Romano di Pisa ed Empoli. La linea è rimasta sospesa nel pomeriggio di oggi, generando ritardi e cancellazioni, con ripercussioni su numerosi passeggeri e servizi ferroviari della regione.

© Lanazione.it - Gregge travolto da un treno, oltre 20 pecore morte: linea ferroviaria in tilt, ritardi e cancellazioni

Pontedera, 18 dicembre 2025 – La circolazione ferroviaria in Toscana è stata temporaneamente sospesa tra San Romano di Pisa ed Empoli nel pomeriggio di oggi, giovedì 18 dicembre. La causa è l’investimento di un gregge di pecore da parte di un treno. Clamoroso in Fipili: arresto in diretta, auto bloccata in mezzo alla carreggiata Almeno 20 pecore morte nell’incidente. L’incidente è avvenuto intorno alle 15:10 sulla linea Firenze-Pisa, tra San Miniato e San Romano. Il treno coinvolto è il Regionale 4035, partito da Firenze in direzione di Livorno. Dopo l’investimento il treno è stato fermato e sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia ferroviaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche: Treni, linea Firenze-Livorno: gregge di pecore investito sui binari tra San Miniato e San Romano, circolazione in tilt

Leggi anche: Sciopero generale, Napoli in tilt: cancellazioni e ritardi per treni, stop alla Linea 1 e disagi su bus e tram

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Gregge travolto da un treno, oltre 20 pecore morte: linea ferroviaria in tilt, ritardi e cancellazioni - Intervenuti carabinieri e polizia ferroviaria ... lanazione.it