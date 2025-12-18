Grazie ai video ' impossibili' sui social impariamo a dubitare

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attraverso video sorprendenti sui social, ci sfidiamo a mettere in discussione ciò che vediamo. Immagini impossibili e incontri improbabili ci spingono a riflettere sulla realtà e sull’inganno visivo, rivelando come il confine tra finzione e verità possa essere sottile e sorprendente.

grazie ai video impossibili sui social impariamo a dubitare

© Agi.it - Grazie ai video 'impossibili' sui social impariamo a dubitare

AGI - Com’è possibile che in una foto stiano insieme i protagonisti degli storici primi capitoli di  Star Wars   e quelli della prima serie di fantascienza ‘Star Trek’? Se questo supercast appare improbabile, ma non impossibile, diverso è scoprire che ai tempi degli antichi Egizi c’erano due ‘schiavi’ un po’ particolari:  Keith Richards   dei Rolling Stones e Willie Nelson, uno dei massimi cantautori statunitensi. E che dire, invece, dei  video  in cui perfetti sconosciuti saltano a uno storico set all’altro per farsi  selfie   con mostri sacri del cinema proprio mentre erano impegnati a girare film che li hanno resi immortali? Non accade nel mondo reale, ma è un fenomeno che invece impazza su X. 🔗 Leggi su Agi.it

Leggi anche: Selfie impossibili spopolano sui social, tutto merito dell'IA

Leggi anche: Zhegrova scrive ai tifosi sui social: «Grazie di cuore a tutti per l’incredibile sostegno». Poi parla così in vista del futuro – FOTO

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.