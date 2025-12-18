Grazie ai video ' impossibili' sui social impariamo a dubitare

Attraverso video sorprendenti sui social, ci sfidiamo a mettere in discussione ciò che vediamo. Immagini impossibili e incontri improbabili ci spingono a riflettere sulla realtà e sull’inganno visivo, rivelando come il confine tra finzione e verità possa essere sottile e sorprendente.

© Agi.it - Grazie ai video 'impossibili' sui social impariamo a dubitare AGI - Com'è possibile che in una foto stiano insieme i protagonisti degli storici primi capitoli di Star Wars e quelli della prima serie di fantascienza 'Star Trek'? Se questo supercast appare improbabile, ma non impossibile, diverso è scoprire che ai tempi degli antichi Egizi c'erano due 'schiavi' un po' particolari: Keith Richards dei Rolling Stones e Willie Nelson, uno dei massimi cantautori statunitensi. E che dire, invece, dei video in cui perfetti sconosciuti saltano a uno storico set all'altro per farsi selfie con mostri sacri del cinema proprio mentre erano impegnati a girare film che li hanno resi immortali? Non accade nel mondo reale, ma è un fenomeno che invece impazza su X.

