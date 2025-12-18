Un grave incidente sul lavoro si è verificato alla Colacem di Rassina, coinvolgendo lavoratori e sollevando ancora una volta il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. Le organizzazioni sindacali Filca Cisl e Fillea Cgil Arezzo sono intervenute per chiedere maggiori interventi e sensibilizzare sull’importanza di garantire ambienti di lavoro più sicuri e tutelare la salute dei lavoratori.

Arezzo, 18 dicembre 2025 – Gravissimo infortunio sul lavoro alla Colacem di Rassina, intervengono Filca Cisl e Fillea CgiL “ La Sicurezza non è solo un dovere “. Gravissimo infortunio accaduto allo stabilimento Colacem di Rassina dove un giovane operaio di 26 anni di origine macedone, ma residente in Casentino, è stato ricoverato in gravissime condizioni all’Ospedale Careggi di Firenze. Su quanto successo esprimono il proprio sgomento le Federazioni Sindacali di FILCA CISL e FILLEA CGIL di Arezzo. “ Conosciamo da anni l’azienda dove oggi si è verificato questo gravissimo infortunio sul lavoro. Abbiamo per diverso tempo, tramite le nostre Rsu, monitorato e verificato l’investimento sulla sicurezza fatto a tutti i livelli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Incidente sul lavoro in Casentino, Cisl e Cgil: Preoccupazione e sgomento; Arezzo, perde il braccio incastrato nel macchinario: operaio rischia la vita; La mano nel nastro trasportatore e ora rischia di perdere un braccio Incidente sul lavoro gravissimo un 26enne.

