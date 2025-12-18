Gravissimo frontale auto-macchina su via Coccia di Morto strada chiusa

Un grave incidente frontale tra un autobus e un’automobile si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 18 dicembre 2025, su via Coccia di Morto, strada chiusa a Fiumicino. L’impatto ha causato notevoli disagi e si attende l’intervento delle autorità per chiarire le dinamiche dell’accaduto. Le operazioni di soccorso sono in corso, mentre le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Fiumicino, 18 dicembre 2025 – Un incidente frontale tra un autobus e un'automobile si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 18 dicembre, su via Coccia di Morto. Lo scontro ha reso necessaria la chiusura della strada, con pesanti ripercussioni sulla viabilità della zona. Al momento non sono disponibili dettagli sulle cause dell'incidente né sulle condizioni delle persone coinvolte. Sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco. La strada è rimasta chiusa per un oltre ora ed il traffico deviato su via del Pesce luna, prima di essere riaperta a senso unico alternato. Sul posto sono in corso le operazioni di gestione della viabilità e di messa in sicurezza dell'area.

