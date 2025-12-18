Grave lutto per Rocco Hunt | La tua storia non finirà qui

Un dolore che lascia senza parole: Rocco Hunt piange la perdita del nonno Rocco Pagliarulo, scomparso all’età di 76 anni dopo una lunga battaglia. In questo momento difficile, l’artista condivide il suo dolore e la speranza che la memoria e l’amore per lui continuino a vivere. Un momento di riflessione e di rispetto per una vita importante e un legame indissolubile.

© Ilgiornale.it - Grave lutto per Rocco Hunt: "La tua storia non finirà qui" Un momento di profondo dolore per Rocco Hunt, che si trova a fare i conti con la scomparsa del nonno paterno Rocco Pagliarulo, morto all’età di 76 anni dopo una lunga e grave malattia. Una figura fondamentale nella vita del rapper salernitano, che più volte lo aveva indicato come il suo più grande esempio umano e di dedizione al lavoro. Una vita di lavoro e dignità al mercato di Pastena. Persona semplice, gentile e profondamente legata ai valori del lavoro, Rocco Pagliarulo ha continuato fino all’ultimo, finché le forze glielo hanno permesso, a dare una mano al banco di frutta e verdura del mercato di Pastena, quartiere della zona orientale di Salerno dove è cresciuto anche il nipote, prima del successo e del trasferimento a Milano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it Leggi anche: Rocco Hunt piange il nonno paterno: "La tua storia non finirà qui" Leggi anche: Lutto per Rocco Hunt, è morto il nonno paterno Rocco: “Speravo che questo giorno non arrivasse mai” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Lutto in casa Rocco Hunt: addio al nonno Rocco Pagliarulo, pilastro della famiglia e del quartiere Pastena; Lutto per Rocco Hunt: addio al nonno Rocco Pagliarulo,; Te ne sei andato così…. Rocco Hunt, terribile lutto. Dolore enorme; Rocco Hunt in lutto per la perdita del nonno: il commosso addio a Rocco Pagliarulo. Grave lutto per Rocco Hunt: "La tua storia non finirà qui" - Il rapper salernitano piange la scomparsa del nonno paterno Rocco Pagliarulo, morto a 76 anni dopo una lunga malattia. msn.com

Lutto devastante per Rocco Hunt: l’annuncio straziante sui social - Un addio carico d’amore, ricordi e parole profonde per una perdita che segna nel profondo. donnaglamour.it

Grave lutto per Rocco Hunt, un dolore tanto grande: “Te ne sei andato con la mia mano…” - Rocco Hunt onora le sue radici e il nonno scomparso, fonte di ispirazione e valori che guidano la sua carriera musicale e la sua vita. bigodino.it

THE LIGHT GATE – OPEN MIC NIGHT, Q&A

Nella giornata odierna un grave lutto ha colpito il Club bianconero e tutto il mondo Ascoli: se n’è andato, all’età di 74 anni, uno dei simboli del Picchio, Eugenio Perico, storico difensore che con la maglia dell’Ascoli trascorse buona parte della sua carriera. Eug - facebook.com facebook

Grave lutto per Raffaella Fico e Armando Izzo #raffaellafico #armandoizzo #15dicembre x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.