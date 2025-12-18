Grave incidente sulla SS38 a Berbenno tir contro auto dei carabinieri

Un grave incidente si è verificato questa mattina a Berbenno di Valtellina lungo la SS38, nei pressi dell’Hotel Ristorante Salyut. Le prime informazioni indicano uno scontro tra un tir e un’auto dei carabinieri, lasciando ancora molte incognite sulla dinamica e le conseguenze dell’accaduto. La zona è stata subito messa in sicurezza e le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire i dettagli dell’incidente.

Restano ancora frammentarie le informazioni sul grave incidente avvenuto attorno a mezzogiorno di oggi a Berbenno di Valtellina, lungo la SS38, all’altezza dell’Hotel Ristorante Salyut, nei pressi del guardrail che separa la statale dalla strada di arroccamento. Nello scontro sono rimasti. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

