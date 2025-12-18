Grave incidente sulla SS38 a Berbenno tir contro auto dei carabinieri

Un grave incidente si è verificato questa mattina a Berbenno di Valtellina lungo la SS38, nei pressi dell’Hotel Ristorante Salyut. Le prime informazioni indicano uno scontro tra un tir e un’auto dei carabinieri, lasciando ancora molte incognite sulla dinamica e le conseguenze dell’accaduto. La zona è stata subito messa in sicurezza e le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire i dettagli dell’incidente.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.