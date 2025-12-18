Grande successo per il presepe vivente dell' istituto Radice-Alighieri

Il presepe vivente dell’istituto Radice-Alighieri ha conquistato il cuore della comunità, trasformando un tranquillo pomeriggio di dicembre in un’esperienza ricca di emozione e condivisione. Un evento che ha saputo unire studenti, famiglie e residenti, creando un’occasione speciale di partecipazione e apertura al territorio, dimostrando il valore della tradizione e della creatività.

Grande successo per il presepe vivente, organizzato dall'istituto comprensivo Radice-Alighieri. La presenza del presepe ha saputo trasformare un semplice pomeriggio di dicembre in un momento di forte emozione, partecipazione e apertura al territorio.L'evento, inserito nell'ambito dell'open day.

