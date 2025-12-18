Grande partecipazione per il primo incontro post voto di Speranza per Caserta e Caserta Decide

Si è tenuta ieri sera, a "La Quinta Pinta" di via Ferrarecce, la prima assemblea pubblica indetta dai movimenti civici Speranza per Caserta e Caserta Decide all'indomani delle elezioni regionali in Campania. Un incontro che ha segnato l'inizio di una nuova fase politica per la città, forte dello straordinario risultato elettorale ottenuto. L'assemblea ha visto la partecipazione entusiasta di circa 60 persone, tra attivisti, cittadini e sostenitori, confermando la grande energia sprigionata durante la campagna elettorale. Al centro del dibattito, l'analisi del voto visto il successo della lista civica "Fico Presidente" — risultata la più votata a Caserta — con le candidature di Virginia Crovella e Francesco Apperti, i candidati più votati in città.

