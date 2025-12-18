Il Grande Fratello VIP 2026 si prepara a una possibile svolta, con voci e ipotesi sul futuro conduttore. Le recenti tensioni e le dichiarazioni di Fabrizio Corona hanno riacceso il dibattito, alimentando speculazioni su chi potrebbe prendere il testimone da Signorini. Un cambiamento che potrebbe segnare una nuova fase per il reality, tra attese e curiosità del pubblico.

© Anticipazionitv.it - Grande Fratello VIP 2026: chi potrebbe sostituire Alfonso Signorini

Le ultime giornate del mondo GF Vip sono state scosse dalle accuse rilanciate da Fabrizio Corona, con un’onda lunga che ha rimesso sotto i riflettori Alfonso Signorini. Raggiunto dal Corriere della Sera, il conduttore ha preferito non entrare nel merito, limitandosi a far sapere di aver affidato tutto ai propri legali. Intanto, sui social rimbalzano indiscrezioni: si parla di riunioni urgenti a Cologno e di possibili scenari per la prossima edizione del reality. GF 2025: il fuori onda tra Domenico e Benedetta La posizione ufficiale di Alfonso Signorini: silenzio sul merito, dossier agli avvocati. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

