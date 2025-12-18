Grande Fratello sondaggi del 18 dicembre | chi vincerà

Stasera, il Grande Fratello 2023 si conclude con il grande finale. I sondaggi del 18 dicembre svelano chi potrebbe essere il prossimo vincitore di questa incredibile edizione. Tra emozioni, tensioni e sorprese, l’attesa si fa sempre più intensa. Chi conquisterà il cuore del pubblico e si aggiudicherà il titolo? La risposta sta per arrivare, lasciando milioni di fan col fiato sospeso.

© Dilei.it - Grande Fratello, sondaggi del 18 dicembre: chi vincerà L’attesa è ormai finita: questa sera, giovedì 18 dicembre, il Grande Fratello giunge al suo ultimo atto. Il reality, guidato quest’anno da Simona Ventura e tornato alle origini con la formula completamente nip, chiude i battenti con una finale che incoronerà finalmente il vincitore assoluto. La diretta andrà in onda, come di consueto, alle 21.40 su Canale 5, accompagnando il pubblico fino a tarda notte, com’è nella tradizione del programma fin dal suoi esordi. Dopo un’edizione costruita su dinamiche quotidiane, rapporti umani e conflitti nati lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo, il momento decisivo è arrivato (molto velocemente, per giunta). 🔗 Leggi su Dilei.it Leggi anche: Sondaggi televoto Grande Fratello sulla finale del 15 dicembre 2025: chi viene eliminato e chi è il quinto finalista Leggi anche: Sondaggi Grande Fratello del 3 novembre, chi è l’eliminato La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Oggi il Grande Fratello 2025 finisce davvero: anticipazioni, previsioni, ultime sfide in diretta; Grande Fratello, il nuovo calendario e la data ufficiale della finale (con vincitrice annunciata); Quote aggiornate vincente Grande Fratello anticipazioni finale live; Finale Grande Fratello 2025: chi è stato eliminato e finalisti. Sondaggi Grande Fratello televoto 18 dicembre: Omer in vantaggio su Jonas ma… - Ecco cosa dicono i sondaggi sullo scontro tra Omer e Jonas al televoto Il primo televoto della serata del Grande ... tuttosulgossip.it

“Grande Fratello 2025”, finale 18 dicembre: chi vince e i sondaggi - Ultima puntata del “Grande Fratello 2025”: eliminazioni immediate, sondaggi in bilico e una finale che vede Anita favorita ma con Jonas e Omer pronti a ribaltare tutto ... 105.net

Grande Fratello, sondaggi del televoto del 18 dicembre: sfida alla pari tra Omer e Pepe - I risultati parziali delle votazioni online indicano un quasi pareggio: su Gf ForumFree è avanti Omer con il 51,40%, su Reality House Jonas con il 51% ... it.blastingnews.com

{$videoTitle}

Questa sera ci sarà la finale del #GrandeFratello. Chi volete che vinca tra #GiuliaSoponariu, #JonasPepe, #AnitaMazzotta, #GraziaKendi e #OmerElomari - facebook.com facebook

Anita su Jonas: "Non vedo l'ora di vivermelo fuori" #GrandeFratello x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.