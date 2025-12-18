Grande Fratello news e anticipazioni | cosa aspettarsi dalla finale

La finale del Grande Fratello 25 si avvicina: dopo tre mesi di emozioni, sorprese e colpi di scena, il momento di scoprire il vincitore è arrivato. Questa sera, giovedì 18 dicembre, alle 21:30 su Canale 5, il grande evento conclusivo segnerà la fine di un percorso intenso tra sfide, amicizie e tensioni. Rimanete con noi per tutte le ultime news e anticipazioni sulla serata.

Chi sarà il vincitore della venticinquesima edizione del Grande Fratello? Dopo tre mesi di permanenza nella Casa più spiata d'Italia, l'attesa è finita: questa sera, giovedì 18 dicembre, a partire dalle 21:30 su Canale 5, andrà in onda la finale del reality. Gli inquilini si preparano a vivere le ultime intense emozioni di questa edizione; tra gioie, amori, litigi e colpi di scena, il percorso dei concorrenti volge al termine. Chi conquisterà la vittoria? Anche questa sera, ad accompagnare la conduttrice Simona Ventura ci saranno Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Sonia Bruganelli, pronti a dire la loro.

Chi vince il “Grande Fratello 2025”? Pronostici e anticipazioni dell’ultima puntata su Canale 5 - Anita, Grazia, Giulia e uno tra Jonas e Omer sono i candidati alla vittoria del reality condotto per la prima volta da Simona Ventura ... iodonna.it

Grande Fratello, la finalissima tra colpi di scena e un vincitore 'quasi' certo: cosa vedremo stasera - Ultima diretta con il reality di Simona Ventura: atteso l'esito del televoto tra Omer e Jonas e il nome del vincitore. libero.it

Grande Fratello, anticipazioni di stasera: Omer e Jonas allo scontro finale e busta rossa shock

