Grande Fratello il vincitore è già scritto? Ecco cosa dicono i sondaggi del pubblico e i bookmaker
Il Grande Fratello si avvicina alla conclusione, ma chi sarà il prossimo vincitore? I sondaggi online e le quote dei bookmaker svelano tendenze e favoriti, ma l’incertezza regna sovrana. Tra pronostici e sorprese, l’ultima parola spetta al pubblico: la finale è ancora tutta da scoprire.
Dai sondaggi del web alle quote delle principali agenzie: i numeri indicano un favorito, ma la finale del Grande Fratello resta apertissima. Tutto dipende dal primo televoto che coinvolge Jonas e Omer. Oggi, 18 dicembre, si spegneranno le luci della Casa più spiata d'Italia. Come ogni anno, saranno due i concorrenti che lasceranno per ultimi lo studio per raggiungere Simona Ventura, che aprirà la busta dove sarà scritto il nome di chi ha vinto questa diciannovesima edizione del Grande Fratello. Nel frattempo, il pubblico e gli esperti del programma hanno già decretato il vincitore, ma sarà davvero così? La sfida tra Omer e Jonas che cambia la Finale La puntata si aprirà con una prima eliminazione pesante: i due protagonisti maschili di questa edizione si scontreranno in una lotta all'ultimo voto. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
