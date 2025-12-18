Grande Fratello è la sera della finale | le nomination i sondaggi e chi può vincere
Stasera, giovedì 18 dicembre 2025, si conclude la diciannovesima edizione del Grande Fratello Nip, condotta da Simona Ventura. La finale si avvicina, tra nomination, sondaggi e incertezze su chi salirà sul gradino più alto del podio. Un’ultima notte di emozioni, suspense e sorprese per scoprire chi sarà il vincitore di questa avventura indimenticabile.
Questa sera, giovedì 18 dicembre 2025, si chiuderà il sipario sulla diciannovesima edizione del Grande Fratello Nip, condotto da Simona Ventura. L’appuntamento è alle 21:40 su Canale 5, con diretta streaming su Mediaset Infinity, e promette una puntata ricca di emozioni, sorprese e colpi di scena. Dopo mesi di tensioni, alleanze e sorprese nella Casa più spiata d’Italia, il pubblico finalmente scoprirà chi sarà il vincitore di questa stagione. Chi sono i finalisti. A raggiungere la finale sono Giulia Soponariu, Jonas Pepe, Anita Mazzotta, Grazia Kendi e Omer Elomari. Giulia Soponariu ha conquistato il pubblico con un percorso costante, dimostrando una grande capacità di adattamento e una buona dose di strategia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
