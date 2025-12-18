Grande Fratello anticipazioni della finale Chi vincerà?

Il grande momento si avvicina: giovedì 18 dicembre, in prima serata su Canale 5, si svolgerà la finale del Grande Fratello. Con la conduzione di Simona Ventura e la produzione di Endemol Shine Italy, i concorrenti si sfideranno fino all’ultima prova. Chi tra loro uscirà vincitore di questa emozionante edizione? La suspense è alle stelle, pronti a scoprire il nome del nuovo finalista.

© 361magazine.com - Grande Fratello, anticipazioni della finale. Chi vincerà? Giovedì 18 dicembre in prima serata, su Canale 5, nuovo appuntamento con " Grande Fratello ", il reality show condotto da Simona Ventura e prodotto da Endemol Shine Italy. In studio Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Sonia Bruganelli. Una finale di festa, emozioni e cuore. Cinque finalisti, cinque storie diverse, un sogno comune: vincere Grande Fratello. Il televoto in corso sarà la resa dei conti tra due grandi protagonisti dell'edizione: Omer o Jonas? Chi continuerà la corsa verso la vittoria? Sfide avvincenti metteranno a dura prova i nervi dei concorrenti, per raggiungere la fase decisiva, dove Anita, già superfinalista, li aspetta per l'ultima resa dei conti.

