Grande Fratello 25 anni e dirsi addio? L' edizione flop di Simona Ventura certifica l' usura del format

Il Grande Fratello compie 25 anni, ma l'edizione attuale sembra segnare la fine di un'epoca. Promessa di celebrazione e ritorno alle origini si è trasformata in un fallimento, evidenziando l'usura e le contraddizioni di un format ormai logoro. Canale5 continua a spremere il reality, senza riuscire a rinnovarlo o a risvegliare l'interesse del pubblico, lasciando dietro di sé un senso di stanchezza e disillusione.

Doveva essere un GF celebrativo in ricordo dell'edizione evento del 2000 ma si è trasformato in un de profundis nei confronti del genere reality, che Canale5 ha spolpato e inspiegabilmente continua a spremere Doveva essere l'edizione "evento" per festeggiare il quarto di secolo del reality, con Simona Ventura di nuovo alla conduzione di un prime time dopo anni di purgatorio al pranzo della domenica di Rai2 e il ritorno ai concorrenti "normali" come fu alle origini, nel lontano '2000 con Daria Bignardi. E invece il Grande Fratello del 2025 passerà alla storia come il canto del cigno di un format letteralmente spolpato da Canale5, con 26 edizioni in 25 anni e un pubblico di affezionati sempre più ridotto, in fuga da un canovaccio che stancamente ciclicamente si ripete. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

