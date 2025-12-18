Grande Fratello 2025 vincitore | chi ha vinto la finale

Scopri chi ha trionfato nella finale di Grande Fratello 2025, trasmessa stasera, 18 dicembre. Il celebre reality condotto da Simone Ventura ha appena incoronato il vincitore della stagione, portando a termine un percorso ricco di emozioni e sorprese. Rimani aggiornato per conoscere il nome del grande trionfatore e tutti i dettagli di questa emozionante finale.

GRANDE FRATELLO 2025 VINCITORE – Chi ha vinto la finale del Grande Fratello 2025 andata in onda stasera, 18 dicembre? Il reality nip condotto da Simone Ventura va in onda oggi con la finale. I finalisti del Grande Fratello 2025 sono Grazia Kendi, Giulia Soponariu, Jonas Pepe e Omer Elomari. In più Anita Mazzotta è stata scelta come superfinalista, e sarà immune nelle prime fasi della finale. Il vincitore del Grande Fratello 2025 è .In aggiornamento Come si vota. Ma come si vota per i concorrenti finalisti del Grande Fratello 2025? Per esprimere la propria preferenza verso un concorrente e permettergli di continuare a restare nella Casa, ci sono vari modi: Mediaset Infinity: accedendo all'applicazione gratuita dal proprio smartphone o tablet, l'utente trova attivo il pulsante "Vota": basterà selezionarlo e registrarsi per esprimere la propria preferenza;.

Grande Fratello, sondaggi choc: chi sarà il vincitore tra Anita, Omer e Jonas. Il verdetto sorprendente - Stasera 18 dicembre su Canale 5 va in onda la finale del Gf: ecco chi sarà vincitore secondo i sondaggi della vigilia tra i cinque finalisti ... libero.it

Il vincitore del Grande Fratello - Giovedì 18 dicembre si è finalmente svolta la finale del reality show più longevo della televisione italiana e tutti si chiedono: ma chi ha vinto il Grande Fratello 2025? novella2000.it

Grande Fratello - Anita è la terza finalista

Tra i due finalisti uomini di questa edizione del “Grande Fratello”, spicca la figura carismatica e un po' tormentata di Omer Elomari facebook

Il Grande Fratello per lui è un’illusione di controllo: non puoi scappare da niente, soprattutto dalle emozioni. Jonas, tu non solo sei sopravvissuto… ma ne sei uscito più forte di prima #GrandeFratello x.com

