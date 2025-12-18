Grande Fratello 2025 streaming e diretta tv | dove vedere la finale

Stasera, giovedì 18 dicembre 2025, alle 21:35 su Canale 5, si accendono le luci sulla grande finale del Grande Fratello 2025. I telespettatori potranno seguire l’evento in diretta tv e in streaming, vivendo ogni emozione di questa conclusione epica. Un appuntamento imperdibile per scoprire il vincitore e vivere l’ultima, intensa notte nella casa più famosa d’Italia.

Questa sera, giovedì 18 dicembre 2025, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la finale del Grande Fratello 2025. Si tratta della 19esima edizione del reality, condotto per la prima volta da Simona Ventura. Novità anche tra gli opinionisti, che per festeggiare i 25 anni di storia del reality sono tre ex concorrenti: Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi. In tutto una ventina di concorrenti che entreranno nella nuova Casa per contendersi il montepremi di 100mila euro. Al centro storie di persone comuni, per un ritorno alle origini del reality. Grande Fratello, la finalissima tra colpi di scena e un vincitore 'quasi' certo: cosa vedremo stasera - Ultima diretta con il reality di Simona Ventura: atteso l'esito del televoto tra Omer e Jonas e il nome del vincitore. Grande Fratello 2025, stasera la finale su Canale 5: anticipazioni diretta di giovedì 18 dicembre. Nomination, eliminati e sondaggi e chi vince? - Ci siamo: Finale Grande Fratello 2025 per eleggere il vincitore di questa 19° edizione.

Grande Fratello - Anita è la terza finalista

Grande Fratello. . Dalle incertezze di quel grande punto di domanda sono nati ricordi indelebili che porterai per sempre con te. Anita, è stato incredibile vivere tutto questo insieme #GrandeFratello - facebook.com facebook

Anita su Jonas: "Non vedo l'ora di vivermelo fuori" #GrandeFratello x.com

