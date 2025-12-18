Grande Fratello 2025 | le anticipazioni e ultime notizie finale oggi 18 dicembre

Stasera, giovedì 18 dicembre 2025, alle 21:35 su Canale 5, si accendono i riflettori sulla finale del Grande Fratello 2025. Un appuntamento imperdibile che chiude un'altra emozionante edizione del reality più seguito, con sorprese e colpi di scena. Restate con noi per tutte le anticipazioni e le ultime notizie sulla grande serata finale.

Stasera, giovedì 18 dicembre 2025, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la finale del Grande Fratello 2025. Si tratta della 19esima edizione del reality, condotta per la prima volta da Simona Ventura. Per festeggiare i 25 anni del format in Italia gli opinionisti sono tre ex concorrenti storici: Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi. In tutto circa 20 concorrenti entreranno nella nuova Casa per contendersi il montepremi di 100mila euro.

Chi vince il “Grande Fratello 2025”? Pronostici e anticipazioni dell’ultima puntata su Canale 5 - Anita, Grazia, Giulia e uno tra Jonas e Omer sono i candidati alla vittoria del reality condotto per la prima volta da Simona Ventura ... iodonna.it

Grande Fratello 2025, stasera la finale su Canale 5: anticipazioni diretta di giovedì 18 dicembre. Nomination, eliminati e sondaggi e chi vince? - Ci siamo: Finale Grande Fratello 2025 per eleggere il vincitore di questa 19° edizione. superguidatv.it

Grande Fratello 2025: finale spostata e ultimo anno?

Grande Fratello. . Dalle incertezze di quel grande punto di domanda sono nati ricordi indelebili che porterai per sempre con te. Anita, è stato incredibile vivere tutto questo insieme #GrandeFratello - facebook.com facebook

Anita su Jonas: "Non vedo l'ora di vivermelo fuori" #GrandeFratello x.com

