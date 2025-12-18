Gran Natale di Corinaldo | il borgo dove il tempo rallenta e si accende di una magia speciale

Il Gran Natale di Corinaldo trasforma il borgo in un luogo incantato, dove ogni angolo si veste di luci e tradizioni. In questo periodo, il tempo sembra fermarsi, lasciando spazio a un’atmosfera unica fatta di calore, emozioni e stupore. Una magia che avvolge residenti e visitatori, rendendo il Natale un’esperienza indimenticabile nel cuore di uno dei borghi più suggestivi d’Italia.

C'è un momento dell'anno in cui Corinaldo cambia passo, rallenta il tempo e si accende di una magia speciale. È il Natale, e domenica 21 dicembre il borgo marchigiano si trasforma in un luogo dove le luci raccontano storie, le risate riempiono le piazze e ogni angolo invita a fermarsi, guardarsi.

Corinaldo, successo per il "Gran Natale": il borgo marchigiano punta su territorio e turismo - Corinaldo (AN), tra i borghi più belli d’Italia, ha inaugurato il suo "Gran Natale di Corinaldo", il progetto che dal 6 dicembre 2025 sta trasformando il centro storico in un grande teat ... finanza.repubblica.it

Il Natale nel borgo marchigiano di Corinaldo incanta fino al 6 gennaio - Corinaldo celebra il Natale con un ricco calendario di eventi tra luci, mercatini, spettacoli, laboratori e momenti culturali. italiaatavola.net

