Graduatorie concorso dirigenti scolastici | approvata la trasformazione in graduatorie ad esaurimento con nuove quote di assunzione dal 2026

Il Senato ha approvato un emendamento di Fratelli d'Italia che trasforma le graduatorie dei dirigenti scolastici in graduatorie ad esaurimento, introducendo nuove quote di assunzione a partire dal 2026. Questa modifica rappresenta un passo importante nel panorama della preparazione e selezione dei futuri dirigenti, con implicazioni significative per le tempistiche e le opportunità di inserimento nel sistema scolastico italiano.

