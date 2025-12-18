Gori Pd | ‘usare i beni russi è fondamentale per KIev’

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgio Gori sottolinea l'importanza strategica dei beni russi come garanzia per il maxi prestito all’Ucraina. Secondo il suo punto di vista, questa mossa è cruciale per sostenere il futuro di Kyiv e rafforzare la resistenza ucraina in un momento decisivo. La questione apre un dibattito sulle implicazioni geopolitiche e sulla possibilità di utilizzare risorse strategiche per garantire aiuti vitali.

gori pd 8216usare i beni russi 232 fondamentale per kiev8217

© Imolaoggi.it - Gori (Pd): ‘usare i beni russi è fondamentale per KIev’

Secondo Gioergio Gori ''Usare i beni russi a garanzia di maxi prestito all’Ucraina è fondamentale per il destino di Kyiv''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Leggi anche: Caccia Nato intercettano 5 jet russi vicino alla Danimarca | Merz (Germania): "Usare i beni di Mosca congelati per finanziare armi a Kiev"

Leggi anche: Dopo il vertice a Londra cresce la possibilità di usare beni russi per finanziare Kiev

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Giorgio Gori (Pd): "Europee, io ci sono. Primarie ancora valide, purché di coalizione" - Milano, 7 dicembre 2023 – La vetrina scintillante della capitale della cultura dopo la lunga notte del Covid: "Un anno speciale". quotidiano.net

Giarrusso passa al Pd, Gori: "Va bene essere inclusivi, ma c'è un limite" - Sabato, 28 gennaio 2023 Home > aiTv > Giarrusso passa al Pd, Gori: "Va bene essere inclusivi, ma c'è un limite" (Agenzia Vista) Roma, 28 gennaio 2023 "Quando vedo chi ha detto le peggio cose del ... affaritaliani.it

Giarrusso passa al Pd, Gori: "Va bene essere inclusivi, ma c'è un limite" - "Quando vedo chi ha detto le peggio cose del nostro partito presentarsi qui, penso che qualche limite è giusto porlo", le parole di Giorgio Gori sul passaggio di Giarrusso al Pd. ilgiornale.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.