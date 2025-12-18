Gori Pd | ‘usare i beni russi è fondamentale per KIev’
Giorgio Gori sottolinea l'importanza strategica dei beni russi come garanzia per il maxi prestito all’Ucraina. Secondo il suo punto di vista, questa mossa è cruciale per sostenere il futuro di Kyiv e rafforzare la resistenza ucraina in un momento decisivo. La questione apre un dibattito sulle implicazioni geopolitiche e sulla possibilità di utilizzare risorse strategiche per garantire aiuti vitali.
Secondo Gioergio Gori ''Usare i beni russi a garanzia di maxi prestito all’Ucraina è fondamentale per il destino di Kyiv''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Usare i beni russi a garanzia di maxi prestito all’ #Ucraina è fondamentale per il destino di Kyiv e per la sicurezza dell’Europa. È urgente farlo, addirittura vitale dopo che gli Usa hanno tagliato gli aiuti militari ed economici. Chi si preoccupa per eventuali conse x.com
