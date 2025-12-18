Alejandro Gomez esprime la sua gioia nel tornare a giocare dopo oltre 900 giorni, sottolineando il desiderio di contribuire al successo del Padova. Con entusiasmo e determinazione, il talento argentino si prepara a dare il massimo per raggiungere obiettivi ambiziosi, condividendo il suo entusiasmo per questa nuova avventura nel calcio italiano.

© Calcionews24.com - Gomez: «Sono contento di essere tornato in campo. Il mio compito è quello di aiutare il Padova ad arrivare più in alto possibile. Sull’Atalanta…»

Alejandro Gomez in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport, è ritornato sull’emozione di ritrovare il campo dopo oltre 900 giorni. Le sue parole Alejandro “Papu” Gomez è tornato. Dopo una lunga e sofferta assenza per la squalifica per doping, l’attaccante argentino ha ritrovato il campo dal primo minuto con la maglia del Padova, squadra con . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

