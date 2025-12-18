Gol irreale in finale di Coppa Araba il telecronista impazzisce | Non vedrò mai più nulla del genere
Un gol incredibile in finale di Coppa Araba lascia tutti senza fiato: Tannane, dalla metà campo, fa partire un tiro che si infila nell'angolino. La telecronaca marocchina esplode di entusiasmo, con parole che resteranno impresse nella memoria di ogni appassionato. Un momento di pura magia che rende questa partita indimenticabile, tra emozioni forti e imprevedibilità.
La prodezza di Tannane da prima del centrocampo accende la finale contro la Giordania e manda in estasi la telecronaca marocchina. 🔗 Leggi su Fanpage.it
