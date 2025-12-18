Gli Usa vendono armi per 11 miliardi a Taiwan Tensione con la Cina | Azione pericolosa la smettano immediatamente

Gli Stati Uniti hanno venduto armi per 11 miliardi di dollari a Taiwan, alimentando le tensioni con la Cina. La situazione rappresenta una sfida strategica nell’Indo-Pacifico, regione di crescente importanza geopolitica, dove le decisioni americane incidono sulla stabilità e sulla sicurezza globale. La delicatezza di questa operazione sottolinea l’importanza di un equilibrio diplomatico che appare sempre più difficile da mantenere.

La sfida che attende gli Stati Uniti nei prossimi decenni è quella nell’Indo-pacifico, hanno spiegato in ogni occasione utile i vertici dell’amministrazione Trump. Un principio che è al centro dell’azione politica del secondo mandato del tycoon al punto da essere messo nero su bianco nella Nuova dottrina strategica pubblicata il 4 dicembre. In questo contesto si inserisce la vendita di armi per un valore di 11 miliardi di dollari a Taiwan annunciata da Taipei, che ora attende solo il via libera del Congresso di Washington. Si tratta del secondo lotto di questo tipo dall’inizio del secondo mandato di Trump. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

