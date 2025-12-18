Gli Stati Uniti hanno venduto armi per 11 miliardi di dollari a Taiwan, alimentando le tensioni con la Cina. La situazione rappresenta una sfida strategica nell’Indo-Pacifico, regione di crescente importanza geopolitica, dove le decisioni americane incidono sulla stabilità e sulla sicurezza globale. La delicatezza di questa operazione sottolinea l’importanza di un equilibrio diplomatico che appare sempre più difficile da mantenere.

© Ilfattoquotidiano.it - Gli Usa vendono armi per 11 miliardi a Taiwan. Tensione con la Cina: “Azione pericolosa, la smettano immediatamente”

La sfida che attende gli Stati Uniti nei prossimi decenni è quella nell’Indo-pacifico, hanno spiegato in ogni occasione utile i vertici dell’amministrazione Trump. Un principio che è al centro dell’azione politica del secondo mandato del tycoon al punto da essere messo nero su bianco nella Nuova dottrina strategica pubblicata il 4 dicembre. In questo contesto si inserisce la vendita di armi per un valore di 11 miliardi di dollari a Taiwan annunciata da Taipei, che ora attende solo il via libera del Congresso di Washington. Si tratta del secondo lotto di questo tipo dall’inizio del secondo mandato di Trump. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche: Usa approva la vendita di armi a Taiwan. Tensione tra Cina e Giappone: convocato l’ambasciatore di Tokyo

Leggi anche: Giappone, la tensione con la Cina a causa di Taiwan ricade sul settore turistico: si rischiano perdite fino a 14 miliardi di dollari

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il lancio dall'elicottero, il blitz sul ponte con le armi in mano: il sequestro della petroliera al largo del Venezuela da parte degli Stati Uniti.

Gli Usa vendono armi per 11 miliardi a Taiwan. Tensione con la Cina: “Azione pericolosa, la smettano immediatamente” - Secondo grande pacchetto di armamenti dall'inizio del mandato di Trump: 82 Himars e 420 Atacms. ilfattoquotidiano.it