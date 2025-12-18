Gli Usa cancellano tutte le sanzioni nei confronti della Siria Damasco | Ora nuovi orizzonti di cooperazione e partenariato

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Stati Uniti hanno annunciato la cancellazione di tutte le sanzioni contro la Siria, segnando un importante passo verso la normalizzazione delle relazioni e la ripresa internazionale del Paese. Damasco esprime ottimismo, vedendo questa decisione come un’opportunità per aprire nuovi orizzonti di cooperazione e partenariato. Dopo l’accoglienza del presidente ad interim e le recenti aperture diplomatiche, questa mossa rappresenta un punto di svolta per il futuro della Siria sulla scena globale.

gli usa cancellano tutte le sanzioni nei confronti della siria damasco ora nuovi orizzonti di cooperazione e partenariato

© Ilfattoquotidiano.it - Gli Usa cancellano tutte le sanzioni nei confronti della Siria. Damasco: “Ora nuovi orizzonti di cooperazione e partenariato”

È caduto anche l’ultimo ostacolo alla totale riabilitazione della Siria. Dopo l’accoglienza per il presidente ad interim, l’ex leader di al-Qaeda nel Paese Ahmad al-Sharaa, all’assemblea generale delle Nazioni Unite, il Congresso degli Stati Uniti ha approvato l’abrogazione definitiva della legge Caesar sulla quale si basava il regime sanzionatorio applicato all’ex dittatura di Bashar al-Assad. La misura è contenuta nel National Defense Authorization Act (Ndaa), il bilancio annuale relativo alla Difesa che viene votato ogni anno da Capitol Hill e che per il 2026 prevede investimenti per circa 900 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche: Accordo Trump-Al Sharaa alla Casa Bianca, a Siria sospese sanzioni per 180 giorni ed entrata in coalizione anti-Isis, in cambio base Usa a Damasco

Leggi anche: Siria, Netanyahu asseconda pressioni Usa e comunica "accordo con Damasco, a patto di costruire 'zona cuscinetto' demilitarizzata" - VIDEO

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

'Usa minacciano nuove sanzioni alla Cpi se non si impegna a non perseguire Trump'; Trump: “Blocco totale di tutte le petroliere sanzionate in Venezuela; Gli USA aumentano la pressione sul Venezuela: sequestri e sanzioni per le navi petroliere.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.