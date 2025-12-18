Gli Usa cancellano tutte le sanzioni nei confronti della Siria Damasco | Ora nuovi orizzonti di cooperazione e partenariato

Gli Stati Uniti hanno annunciato la cancellazione di tutte le sanzioni contro la Siria, segnando un importante passo verso la normalizzazione delle relazioni e la ripresa internazionale del Paese. Damasco esprime ottimismo, vedendo questa decisione come un’opportunità per aprire nuovi orizzonti di cooperazione e partenariato. Dopo l’accoglienza del presidente ad interim e le recenti aperture diplomatiche, questa mossa rappresenta un punto di svolta per il futuro della Siria sulla scena globale.

È caduto anche l'ultimo ostacolo alla totale riabilitazione della Siria. Dopo l'accoglienza per il presidente ad interim, l'ex leader di al-Qaeda nel Paese Ahmad al-Sharaa, all'assemblea generale delle Nazioni Unite, il Congresso degli Stati Uniti ha approvato l'abrogazione definitiva della legge Caesar sulla quale si basava il regime sanzionatorio applicato all'ex dittatura di Bashar al-Assad. La misura è contenuta nel National Defense Authorization Act (Ndaa), il bilancio annuale relativo alla Difesa che viene votato ogni anno da Capitol Hill e che per il 2026 prevede investimenti per circa 900 miliardi di dollari.

