gli studenti della cesalpino hanno incontrato gli ospiti della fossombroni

Il 18 dicembre 2025, gli studenti dell’Istituto Comprensivo Cesalpino hanno regalato un emozionante concerto agli ospiti della Casa di Riposo Fossombroni di Arezzo, creando un momento di condivisione e gioia tra generazioni diverse.

Arezzo, 18 dicembre 2025 – Un concerto degli studenti del l’Istituto Comprensivo “Cesalpino ” per gli ospiti della Casa di Riposo “Fossombroni”. Lo storico istituto cittadino, conosciuto come Casa Pia, è stato sede di un vero e proprio progetto di incontro intergenerazionale dove i giovani della scuola sono stati protagonisti di una mattinata di condivisione e umanità tra musica, parole e gesti di vicinanza agli anziani della struttura. L’iniziativa è stata promossa da Silvia Antichetti, garante dei diritti degli anziani del Comune di Arezzo, come ulteriore occasione per consolidare i legami nella comunità e per valorizzare il ruolo attivo della terza età attraverso momenti di relazione, ascolto e partecipazione condivisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

