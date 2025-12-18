Gli ospedali del Chietino promossi dal Piano nazionale esiti di Agenas | tutti i risultati e le eccellenze

Gli ospedali del Chietino brillano nel Piano nazionale esiti di Agenas, che valuta l’assistenza sanitaria tramite parametri come sicurezza, tempestività e qualità delle cure. Questa promozione testimonia l’eccellenza e l’impegno delle strutture della provincia di Chieti nel garantire servizi sanitari all’avanguardia e di qualità per i cittadini. Un riconoscimento importante che sottolinea il valore del sistema sanitario locale e la dedizione di professionisti e strutture.

